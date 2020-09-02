У Франції починається судовий процес у справі про теракти в січні 2015 року

У Франції 2 вересня розпочинається судовий процес у справі про терористичні атаки, що відбулися в січні 2015 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Справа стосується терактів в редакції сатиричного журналу Charlie Hebdo, на вулицях комуни Монруж і в супермаркеті Hyper Cacher.

Напади сталися 7-9 січня 2015 року, в результаті загинули 17 осіб і ще 22 отримали поранення. Виконавцями нападів були Амеді Кулібалі і брати Шериф та Саїд Куаші, всі троє були вбиті під час спецоперації.

Спеціальний суд присяжних в Парижі буде розглядати справу 14 обвинувачених (13 чоловіків і 1 жінка), які надавали матеріально-технічну підтримку терористам.

Quelques clichés supplémentaires de la fameuse salle 2.02 (avec des confrères dessus) #AttentatsJanvier2015 @Le_Figaro pic.twitter.com/BZYogb5foT — Aude Bariéty (@AudeBariety) August 27, 2020

У програмі перших днів судового засідання: оприлюднення протоколу фактів, допит обвинувачених і представлення результатів розслідування щодо підозрюваних.

У понеділок, 7 вересня, суд присяжних повернеться до подробиць подій січня 2015 року. Він заслухає, зокрема, поранених в редакції Charlie Hebdo, а також заручників у магазині Hyper Cacher.

Очікується, що 9 листопада в обвинувачених буде останнє слово перед тим, як суд відправиться для наради щодо вироку, винесення якого заплановано на 10 листопада.

Слід зазначити, що у листопаді 2015 року у Франції сталася ще одна серія терактів біля стадіону "Стад де Франс", у двох округах Парижа і в театрі "Батаклан". В результаті нападів загинули 129 осіб, понад 350 були поранені. Суд у цій справі очікується у 2021 році.