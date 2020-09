Фон дер Ляєн про отруєння Навального: черговий підлий і боягузливий вчинок

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на необхідності притягнути до відповідальності винних в отруєнні російського опозиціонера Алексєя Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Канцлерка Меркель повідомила мені, що російський опозиціонер Навальний був атакований нервово-паралітичною речовиною у своїй власній країні. Це черговий підлий і боягузливий вчинок. Винні повинні бути притягнуті до відповідальності" - написала фон дер Ляєн у Twitter.

I was informed by Chancellor Merkel that Russian opposition leader Navalny was attacked with a nerve agent, in his own country. This is a despicable and cowardly act - once again. Perpetrators need to be brought to justice.