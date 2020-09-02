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Фон дер Ляєн про отруєння Навального: черговий підлий і боягузливий вчинок

Середа, 2 вересня 2020, 19:56

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила на необхідності притягнути до відповідальності винних в отруєнні російського опозиціонера Алексєя Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Канцлерка Меркель повідомила мені, що російський опозиціонер Навальний був атакований нервово-паралітичною речовиною у своїй власній країні. Це черговий підлий і боягузливий вчинок. Винні повинні бути притягнуті до відповідальності" - написала фон дер Ляєн у Twitter.

Як повідомлялося, у середу 2 вересня німецький уряд заявив, що Навального отруїли "Новічком"

Також у середу російського посла викликали в МЗС Німеччини через отруєння Навального.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель не має сумнівів, що російського опозиціонера Алексєя Навального отруїли, бо намагались змусити замовкнути, і в зв'язку з цим очікує відповідей на "серйозні запитання" від уряду Росії. 

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