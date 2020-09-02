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Фон дер Ляйен об отравлении Навального: очередной подлый и трусливый поступок

Среда, 2 сентября 2020, 19:56

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость привлечь к ответственности виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Канцлер Меркель сообщила мне, что российский оппозиционер Навальный был атакован нервно-паралитическим веществом в своей собственной стране. Это очередной подлый и трусливый поступок. Виновные должны быть привлечены к ответственности" - написала фон дер Ляйен в Twitter.

Как сообщалось, в среду 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком".

Также в среду российского посла вызвали в МИД Германии из-за отравления Навального.

Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

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