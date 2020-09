Фон дер Ляйен об отравлении Навального: очередной подлый и трусливый поступок

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость привлечь к ответственности виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Канцлер Меркель сообщила мне, что российский оппозиционер Навальный был атакован нервно-паралитическим веществом в своей собственной стране. Это очередной подлый и трусливый поступок. Виновные должны быть привлечены к ответственности" - написала фон дер Ляйен в Twitter.

I was informed by Chancellor Merkel that Russian opposition leader Navalny was attacked with a nerve agent, in his own country. This is a despicable and cowardly act - once again. Perpetrators need to be brought to justice.