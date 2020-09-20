МЗС Чорногорії: втручання Сербії у справи нашої країни є аксіомою

Міністерство закордонних справ Чорногорії виступило із заявою, де перерахувало приклади сербського втручання у внутрішні справи країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на N1.

У МЗС Чорногорії відмічають, що втручання Сербії у внутрішні справи Чорногорії – "це аксіома, яка більшою чи меншою мірою присутня протягом десятиліть", назвавши главу сербської дипломатії Івіцу Дачича "корифеєм" такої політики.

Нагадаємо, напередодні Івіца Дачич назвав "брехню" слова чорногорського президента Міло Джукановича про і втручання у справи Чорногорії.

У відповідь МЗС Чорногорії навело приклади "невтручання". "Погрози та" доброзичливі "попередження щодо" братовбивчої війни в Чорногорії ", рекомендації про те, що" знесення Джукановича вимагає національної єдності ", а також гаряча націоналістична риторика, якою пан Дачич говорить про Чорногорію.

В МЗС додають, що подібний, "можливо, ще більш гротескний, але також яскраво виражений мілітаристський тон можна було почути в заявах сербського міністра оборони Александара Вуліна.

"Окрім сербських політиків, до кампанії" невтручання "сприяли також церковні сановники, наприклад, Патріарх Іриней", додають у МЗС Чорногорії.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Чорногорії, що пройшли 30 серпня, перемогла просербська опозиція, за яку агітували і посадові особи Сербії, і лідери Сербської православної церкви.

Детальніше про наслідки цих виборів – у статті "Реванш друзів Путіна: чим важливі парламентські вибори у маленькій Чорногорії"

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