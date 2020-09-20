МИД Черногории: вмешательство Сербии в дела нашей страны является аксиомой

Министерство иностранных дел Черногории выступило с заявлением, где перечислило примеры сербского вмешательства во внутренние дела страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N1.

В МИД Черногории отмечают, что вмешательство Сербии во внутренние дела Черногории - "это аксиома, которая в большей или меньшей степени присутствует на протяжении десятилетий", назвав главу сербской дипломатии Ивица Дачич "корифеем" такой политики.

Напомним, накануне Ивица Дачич назвал "ложь" слова черногорского президента Мило Джукановича о и вмешательства в дела Черногории.

В ответ МИД Черногории привело примеры "невмешательства". "Угрозы и" доброжелательные "предупреждение о" братоубийственной войны в Черногории ", рекомендации о том, что" снос Джукановича требует национального единства ", а также горячая националистическая риторика, с которой господин Дачич говорит о Черногории.

В МИД добавляют, что подобный, "возможно, еще более гротескный, но также ярко выраженный милитаристский тон можно было услышать в заявлениях сербского министра обороны Александара Вулина.

"Кроме сербских политиков, к кампании" невмешательства "способствовали также церковные сановники, например, Патриарх Ириней", добавляют в МИД Черногории.

Напомним, на парламентских выборах в Черногории, прошедших 30 августа, победила просербская оппозиция, за которую агитировали и должностные лица Сербии и лидеры Сербской православной церкви.

Подробнее о последствиях этих выборов - в статье "Реванш друзей Путина: чем важны парламентские выборы в маленькой Черногории"