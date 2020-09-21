Австрія посилила коронавірусні обмеження через сплеск інфекцій

В Австрії з понеділка повернули частину обмежувальних заходів через прискорення темпів поширення коронавірусу в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Нові правила передбачають зменшення соціальних контактів. Приватні заходи, на яких відсутні спеціально позначені місця для сидіння, обмежені 10 людьми, до сьогодні діяв ліміт у 50 осіб.

Сюди входять "соціальні заходи в групах", наприклад курси йоги, ігрові вечори, а також показ фільмів, весілля та причастя. Виняток становлять лише похорони.

Вимога щодо 10 людей не стосується приватного житла, оскільки контроль за квартирами неможливий за конституцією.

У сфері громадського харчування допускається не більше 10 людей за одним столом. Обслуговування на барі заборонено. Комендантська година з 1 години ночі застосовується до всіх з понеділка, включаючи неформальні урочистості у спортивних закладах.

Також обов’язково необхідно носити маски у відкритих громадських місцях; у ресторанах маски є обов’язковими для гостей, крім випадків, коли вони сидять за столом.

За минулу добу в Австрії підтверджено 621 випадок інфікування коронавірусом, 319 з яких – у Відні. На госпіталізації перебувають 341 осіб, 68 з них – у відділеннях інтенсивної терапії.