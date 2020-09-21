Австрия усилила коронавирусные ограничения из-за всплеска инфекций

В Австрии с понедельника вернули часть ограничительных мер из-за ускорения темпов распространения коронавируса в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Новые правила предусматривают уменьшение социальных контактов. Частные мероприятия, на которых отсутствуют специально обозначенные места для сидения, ограничены 10 людьми, до сих пор действовал лимит в 50 человек.

Сюда входят "социальные мероприятия в группах", например курсы йоги, игровые вечера, а также показ фильмов, выставки, свадьбы.

Требование 10 человек не касается частного жилья, поскольку контроль за квартирами невозможен по конституции.

В сфере общественного питания допускается не более 10 человек за одним столом. Обслуживание на баре запрещено. Комендантский час с 1:00 ночи применяется ко всем с понедельника, включая неформальные торжества в спортивных учреждениях.

Также обязательно необходимо носить маски в открытых общественных местах; в ресторанах маски являются обязательными для гостей, кроме случаев, когда они сидят за столом.

За прошедшие сутки в Австрии подтверждено 621 случай инфицирования коронавируса, 319 из которых - в Вене. На госпитализации находятся 341 человек, 68 из них - в отделениях интенсивной терапии.