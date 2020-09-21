Кількість жертв шторму у Греції зросла до трьох

У центральній Греції було знайдено мертвим чоловіка, який став третьою жертвою потужного шторму, що вирував у країні у вихідні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Влада заявила, що тіло зниклого 62-річного чоловіка було знайдено в понеділок за межами міста Кардіца.

Водночас продовжуються пошуки жінки, зниклої безвісти в сусідньому районі.

Шторм, названий Ianos, пронісся по частинах Західної і Центральної Греції, затопивши кілька тисяч будинків і пошкодивши дороги і посіви на західних грецьких островах, а також в західній і центральній частинах материка.

У суботу повідомлялося про двох загиблих у результаті негоди.

Представник уряду заявив у понеділок, що державна допомога домашнім господарствам і підприємствам у постраждалих від повені районах буде варіюватися від 600 до 6000 євро і буде надаватися разом з податковими пільгами.