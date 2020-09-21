Число жертв шторма в Греции возросло до трех

В центральной Греции был найден мертвым мужчина, который стал третьей жертвой мощного шторма, бушевавшего в выходные.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Власти заявили, что тело пропавшего 62-летнего мужчины было найдено в понедельник за пределами города Кардица.

В то же время продолжаются поиски женщины, пропавшей без вести в соседнем районе.

Шторм, названный "Янос", пронесся по частям Западной и Центральной Греции, затопив несколько тысяч домов и повредив дороги и посевы на западных греческих островах, а также в западной и центральной частях материка.

В субботу сообщалось о двух погибших в результате непогоды.

Представитель правительства заявил в понедельник, что государственная помощь домашним хозяйствам и предприятиям в пострадавших от наводнения районах будет варьироваться от 600 до 6000 евро и будет предоставляться вместе с налоговыми льготами.