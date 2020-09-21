Борелль розповів, коли ЄС може затвердити санкції щодо Білорусі

ЄС сподівається затвердити санкції щодо представників режиму Александра Лукашенка на наступному засіданні глав МЗС країн ЄС.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель після засідання Ради ЄС у Брюсселі.

За його словами, насправді затвердження санкцій навіть не було частиною порядку денного сьогоднішнього засідання, оскільки коли постійні представники обговорювали це питання одностайності не було. А міністри могли затвердити рішення про санкції лише одностайно.

"Ми провели політичне обговорення, і на основі цього обговорення, я думаю, кожен погодиться щодо необхідності прийняти білоруські санкції. І я сподіваюся, що на наступному засіданні Ради ЄС у закордонних справах це стане можливим. Я зроблю все, що можу, щоб на наступній Раді ЄС санкції проти Білорусі були прийняті" - наголосив Боррель.

Він зазначив, що це вже стало персональним зобов’язанням для нього, бо від цього залежить питання довіри до ЄС.

Згідно з розкладом, чергове засідання Ради ЄС заплановане на 12 жовтня.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні в понеділок не змогли затвердити рішення щодо санкцій проти представників режиму Лукашенка. Очікується, що питання санкцій обговорять лідери ЄС на саміті наприкінці цього тижня.