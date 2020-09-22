В Ірландії після піврічної коронавірусної паузи знову відкрилися паби

В Ірландії за винятком Дубліна, де зростає кількість випадків коронавірусу, у понеділок для відвідувачів знову відкрили свої двері всі паби, закриті пів року тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

7000 пабів в Ірландії закрили свої двері 16 березня, напередодні Дня Святого Патріка, через коронавірусні обмеження, встановлені в країні.

29 червня ті заклади, які пропонували клієнтам їжу, отримали змогу відновити роботу, на відміну від пабів, які подавали лише напої (так званих "мокрих пабів") – для них карантин тривав найдовше з усіх країн ЄС.

Проте "мокрі паби" в Дубліні залишатимуться закритими щонайменше протягом трьох тижнів після введення локалізованих обмежень в ірландській столиці.

Обмеження стосуються також обслуговування всередині барів і ресторанів Дубліна, хоча закладам дозволено обслуговувати клієнтів на відкритому повітрі, хоча і в обмеженій кількості.

Згідно з новими правилами відкриття "мокрих пабів", клієнтам дозволено замовляти напої тільки через обслуговування столиків, а сидіти на барі суворо заборонено.

Кількість відвідувачів за столиком обмежена максимум шістьма людьми з трьох різних домашніх господарств, причому столи повинні знаходитися на відстані одного метра один від одного.

Також буде діяти 105-хвилинний ліміт часу для клієнтів – якщо тільки паб не зможе забезпечити двометрову відстань між усіма столами.

В Ірландії жертвами коронавірусу стали 1792 людини.