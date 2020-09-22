В Ирландии после полугодовой коронавирусной паузы снова открылись пабы

В Ирландии за исключением Дублина, где растет число случаев коронавируса, в понедельник для посетителей вновь открыли свои двери все пабы, закрытые полгода назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

7000 пабов в Ирландии закрыли свои двери 16 марта, накануне Дня Святого Патрика, из-за коронавирусных ограничений, установленных в стране.

29 июня те заведения, которые предлагали клиентам еду, получили возможность возобновить работу, в отличие от пабов, которые подавали только напитки (так называемых "мокрых пабов") - для них карантин длился дольше всех стран ЕС.

Однако "мокрые пабы" в Дублине будут оставаться закрытыми в течение не менее трех недель после введения локализованных ограничений в ирландской столице.

Ограничения касаются также обслуживания внутри баров и ресторанов Дублина, заведениям разрешено обслуживать клиентов на открытом воздухе, хотя и в ограниченном количестве.

Согласно новым правилам открытия "мокрых пабов", клиентам разрешено заказывать напитки только через обслуживание столиков, а сидеть на баре строго запрещено.

Количество посетителей за столиком ограничено максимум шестью людьми из трех различных домохозяйств, причем столы должны находиться на расстоянии одного метра друг от друга.

Также будет действовать 105-минутный лимит времени для клиентов - если только паб не сможет обеспечить двухметровое расстояние между всеми столами.

В Ирландии жертвами коронавируса стали 1792 человека.