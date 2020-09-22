Глави МЗС України та Угорщини 23 вересня зустрінуться на Закарпатті

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 23 вересня зустрінеться з угорським колегою Петером Сійярто в Закарпатській області.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі МЗС України.

"Глави зовнішньополітичних відомств візьмуть участь у церемонії передачі Закарпатській області угорської гуманітарної допомоги, обговорять реалізацію домовленостей з широкого спектра українсько-угорських відносин, зокрема поглиблення економічного співробітництва, розвиток прикордонної інфраструктури та забезпечення прав національних меншин", - йдеться в повідомленні.

У рамках поїздки запланований підхід міністрів до журналістів після церемонії передачі гуманітарної допомоги о 12:20 і спільна пресконференція за підсумками переговорів о 13:25.

Раніше повідомлялося, що Кулеба та Сійярто планують обговорити чинні обмеження в’їзду у зв’язку з пандемією.

На початку вересня повідомлялося, що на Закарпаття під приводом карантинної заборони на в’їзд іноземців до України не допустили представника уряду Угорщини Арпада Потапі, який хотів взяти участь у відкритті школи, відремонтованої коштом угорського уряду.

Потапі як урядовий державний секретар має дипломатичний паспорт, але Україна закрила в’їзд для усіх дипломатів, крім тих, хто працював у нашій державі ще до серпня та має акредитацію від МЗС.

Київ мав право зробити для Потапі виняток, але відмовився це робити, пояснивши, що візит угорського урядовця на Закарпаття несе епідемічну небезпеку.

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