Главы МИД Украины и Венгрии 23 сентября встретятся на Закарпатье

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 сентября встретится с венгерским коллегой Петером Сийярто в Закарпатской области.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД Украины.

"Главы внешнеполитических ведомств примут участие в церемонии передачи Закарпатской области венгерской гуманитарной помощи, обсудят реализацию договоренностей по широкому спектру украинско-венгерских отношений, в частности углубление экономического сотрудничества, развитие пограничной инфраструктуры и обеспечения прав национальных меньшинств", - говорится в сообщении.

В рамках поездки запланирован подход министров к журналистам после церемонии передачи гуманитарной помощи в 12:20 и общая пресс-конференции по итогам переговоров в 13:25.

Ранее сообщалось, что Кулеба и Сийярто планируют обсудить действующие ограничения въезда в связи с пандемией.

В начале сентября сообщалось, что на Закарпатье под предлогом карантинного запрета на въезд иностранцев в Украину не пустили представителя правительства Венгрии Арпада Потапи, который хотел принять участие в открытии школы, отремонтированной за счет венгерского правительства.

Потапи как правительственный государственный секретарь имеет дипломатический паспорт, но Украина закрыла въезд для всех дипломатов, кроме тех, кто работал в нашем государстве еще до августа и имеет аккредитацию от МИД.

Киев мог сделать для Потапи исключение, но отказался это делать, объяснив, что визит венгерского чиновника в Закарпатье несет эпидемическую опасность.

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