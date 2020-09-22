Великобритания объявила новые карантинные меры, которые могут длиться шесть месяцев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об ограничениях, которые продлятся, вероятно, шесть месяцев и направлены на борьбу со второй волной коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

После того как ученые предупредили правительство, что количество смертей может увеличиться без принятия срочных мер, Джонсон, как и в марте, исключил еще один общенациональный карантин, но сказал, что могут быть приняты дальнейшие меры, если болезнь будет распространяться.

"Мы оставляем за собой право использовать большую огневую мощь с гораздо более строгими ограничениями", - сказал он парламенту после экстренной встречи с министрами и руководителями автономных правительств Соединенного Королевства.

Спустя всего несколько недель после того, как Джонсон призвал людей вернуться на работу, он посоветовал офисным работникам по возможности оставаться дома. Он приказал закрывать все пабы, бары, рестораны и другие подобные заведения в 22:00. С четверга разрешено только обслуживание столиков.

Только 15 человек могут посещать свадьбы и 30 человек могут пойти на похороны. Поэтапное открытие стадионов для проведения спортивных соревнований с 1 октября откладывается.

По словам Джонсона, будет расширен список мест, где необходимо носить маски, соблюдение правил будет более жестким, и для помощи полиции могут привлечь военных.

Маски для лица станут обязательными для работников баров, магазинов, официантов и таксистов. Компаниям за нарушение ограничений грозит штраф до 10 000 фунтов ($13 000) или даже закрытия, в то время как отдельные лица могут быть оштрафованы на 200 фунтов за неношение маски.

На вопрос в парламенте, чем показатели Великобритании хуже, чем в Германии и Италии, Джонсон ответил: "Между нашей страной и многими другими странами мира есть важное отличие, наша страна - свободолюбивая страна... Очень сложно требовать от британского населения одинакового подчинения руководящим принципам в необходимом порядке".

Во вторник вечером Джонсон выступит с обращением к народу.

В ряде районов южного Уэльса ограничат передвижение - выезжать можно будет только на работу и по другим уважительным причинам. Дополнительные ограничения сегодня собирается объявить и Шотландия.

Еще 9 сентября в Англии запретили собираться компаниями из более чем шести человек.