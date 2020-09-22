ЄС готовий надати Україні 1,2 млрд євро за умови співпраці з МВФ - Боррель

Європейський Союз готовий надати Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги для відновлення української економіки за умови конструктивної взаємодії з Міжнародним валютним фондом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель під час візиту до Києва.

"Ми також готові надати 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги для того, щоб зменшити економічний спад, спричинений коронавірусом. І для цього Україні треба конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом, а також виконати всі ті вимоги, які стосуються зміцнення верховенства права", - сказав Боррель.

Також він нагадав, що ЄС уже надав Україні 200 мільйонів євро для боротьби з наслідками коронавірусної кризи, а також 155 мільйонів євро для розв'язання гуманітарних проблем на Сході України.

"Але ЄС робить це не тому, що ми благодійна організація або неурядова організація. Ми політична інституція, і це в наших спільних інтересах. Коли ми допомагаємо Україні, ми допомагаємо собі", - додав Боррель.

Нагадаємо, минулого тижня ЄС закликав Верховну раду привести закон про Національне антикорупційне бюро України у відповідність до Конституції, нагадавши, що незалежність бюро є умовою безвізу та макрофінансової допомоги.

Крім того, ключові європейські держави та Світовий банк письмово звернулися до Верховної ради та попередили про проблеми у проєкті рішення щодо процедури заміни керівника САП Назара Холодницького.

Прозоре та відповідне до критеріїв обрання нового очільника САП є однією з умов надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним з критеріїв за так званим механізмом призупинення безвізу з боку Євросоюзу.

Детальніше читайте у статті: Безвіз та інші покарання: які загрози несе Зе-атака на антикорупційні органи.