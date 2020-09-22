ЕС готов предоставить Украине 1,2 млрд евро при условии сотрудничества с МВФ - Боррель

Европейский Союз готов предоставить Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи для восстановления украинской экономики при условии конструктивного взаимодействия с Международным валютным фондом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель во время визита в Киев.

"Мы также готовы предоставить 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи, чтобы уменьшить экономический спад, вызванный коронавирусом. Но для этого Украине надо конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом, а также выполнить все те требования, которые касаются укрепления верховенства права", - сказал Боррель.

Он также напомнил, что ЕС уже предоставил Украине 200 млн евро для борьбы с последствиями коронавирусного кризиса, а также 155 млн евро для решения гуманитарных проблем на Востоке Украины.

"Но ЕС делает это не потому, что мы благотворительная организация или неправительственная организация. Мы политическая организация, и это в наших общих интересах. Когда мы помогаем Украине, мы помогаем себе", - добавил Боррель.

На прошлой неделе ЕС призвал Верховную раду привести закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины в соответствие с Конституцией, напомнив, что независимость бюро является условием безвиза и макрофинансовой помощи.

Кроме того, ключевые европейские государства и Всемирный банк письменно обратились к Верховной раде и предупредили о проблемах в проекте решения о процедуре замены руководителя САП Назара Холодницкого.

Прозрачное и соответствующее критериям избрание нового главы САП является одним из условий предоставления 600 млн евро макрофинансовой помощи ЕС. Также это один из критериев по так называемому механизму приостановления безвиза со стороны Евросоюза.

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