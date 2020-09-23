Дейтон, номінований на посла США в Україні, отримав погодження Комітету Сенату

Кіт Дейтон, номінований на посаду посла США в Україні, отримав схвалення у Комітеті із закордонних справ Сенату США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Сенату 22 вересня.

Загалом на зустрічі погодили 15 номінантів на різні посади.

"Я особливо радий відправляти номінантів на посади послів у Японії та Украні на фінальне затвердження Сенатом. Ці посади відіграють життєво важливу роль у зовнішній політиці США, і я сподіваюся, що кандидатури пана Вайнштайна та пана Дейтона будуть затверджені найближчим часом", - заявив голова Комітету, сенатор Джим Ріш.

Нагадаємо, у травні президент Дональд Трамп запропонував кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона на пост посла США в Україні. Невдовзі Білий дім відправив його кандидатуру на розгляд Сенату.

Дейтон зараз обіймає посаду директора Центру Джорджа К. Маршалла в Гарміші (Німеччина) і старшого радника США з оборони в Україні.

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