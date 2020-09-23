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Дейтон, номінований на посла США в Україні, отримав погодження Комітету Сенату

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Дейтон, номінований на посла США в Україні, отримав погодження Комітету Сенату

Середа, 23 вересня 2020, 08:26

Кіт Дейтон, номінований на посаду посла США в Україні, отримав схвалення у Комітеті із закордонних справ Сенату США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Сенату 22 вересня.

Загалом на зустрічі погодили 15 номінантів на різні посади.

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"Я особливо радий відправляти номінантів на посади послів у Японії та Украні на фінальне затвердження Сенатом. Ці посади відіграють життєво важливу роль у зовнішній політиці США, і я сподіваюся, що кандидатури пана Вайнштайна та пана Дейтона будуть затверджені найближчим часом", - заявив голова Комітету, сенатор Джим Ріш. 

Нагадаємо, у травні президент Дональд Трамп запропонував кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона на пост посла США в Україні. Невдовзі Білий дім відправив його кандидатуру на розгляд Сенату.

Дейтон зараз обіймає посаду директора Центру Джорджа К. Маршалла в Гарміші (Німеччина) і старшого радника США з оборони в Україні.

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