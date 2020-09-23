Дейтон, номинированный на должность посла США в Украине, получил согласование Комитета Сената

Кит Дейтон, номинированный на должность посла США в Украине, получил согласование Комитета по иностранным делам Сената США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс служба Сената 22 сентября.

Всего на встрече согласовали 15 номинантов на различные должности.

"Я особенно рад отправлять на финальное утверждение Сенатом номинантов на должности послов в Японии и Укране. Эти должности играют жизненно важную роль во внешней политике США, и я надеюсь, что кандидатуры господина Вайнштайна и господина Дейтона будут утверждены в ближайшее время", - заявил председатель Комитета сенатор Джим Риш.

Напомним, в мае президент Дональд Трамп предложил кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на пост посла США в Украине. Вскоре Белый дом отправил его кандидатуру на рассмотрение Сената.

Дейтон сейчас является директором Центра Джорджа К. Маршалла в Гармише (Германия) и старшим советником США по обороне в Украине.

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