Фінляндія повертає карантин для туристів, які прибувають з Естонії

Фінляндія з наступного тижня відновить вимогу про карантин для туристів, які прибувають з Естонії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ERR, про це повідомив прем’єр Естонії Юрі Ратас після зустрічі з прем’єркою Фінляндії Санною Марін.

Також про це оголосила секретар МВС Фінляндії Кірсі Піміе. Офіційно рішення мають схвалити 24 вересня.

Починаючи з 28 вересня, туристи з Естонії, які прибувають до Фінляндії, повинні будуть відбути 14-денну самоізоляцію, а для туристів-фінів, які повертаються додому, вона рекомендована.

Водночас робочі поїздки між країнами, що є дуже поширеним явищем, продовжаться без обмежень.

Юрі Ратас додав, що припинення туристичного потоку з Фінляндії спричинить збитки для туристичного сектора Естонії, але держава вже не зможе дозволити собі значні субсидії для бізнесу, як це було навесні.

На цей час у Фінляндії кількість нових заражень на 100 000 населення протягом останніх 14 днів становила трохи більше 10, тоді як в Естонії цей показник досягнув 30.

Починаючи з 19 вересня, Фінляндія вимагає самоізоляцію від мандрівників з країн, де він перевищує 25 випадків на 100 000 населення.

Раніше, в середині вересня, Латвія повернула вимогу про 14-денний карантин для всіх, хто прибуває з Естонії. Таким чином луснула так звана "балтійська туристична бульбашка", створена у травні Естонією, Литвою і Латвією.