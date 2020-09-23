Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко

Навального выписали из стационара берлинской клиники "Шарите"

Еврокомиссия представит проект новой системы миграции и убежища

Дейтон, номинированный на должность посла США в Украине, получил согласование Комитета Сената






Финляндия возвращает карантин для туристов, прибывающих из Эстонии

Среда, 23 сентября 2020, 10:29

Финляндия со следующей недели возобновит требование о карантине для туристов, прибывающих из Эстонии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR, об этом сообщил премьер Эстонии Юри Ратас после встречи с премьером Финляндии Санной Марин.

Также об этом объявила секретарь МВД Финляндии Кирси Пимиэ. Официально решение должны одобрить 24 сентября.

Начиная с 28 сентября, туристы из Эстонии, прибывающие в Финляндию, должны будут отбыть 14-дневную самоизоляцию, а для туристов-финнов, возвращающихся домой, она рекомендована.

В то же время рабочие поездки между странами, которые очень распространены, продолжатся без ограничений.

Юри Ратас добавил, что прекращение туристического потока из Финляндии повлечет убытки для туристического сектора Эстонии, но государство уже не сможет позволить себе значительные субсидии для бизнеса, как это было весной.

В настоящее время в Финляндии количество новых заражений на 100 000 населения в течение последних 14 дней составляло чуть более 10, тогда как в Эстонии этот показатель достиг 30.

Начиная с 19 сентября, Финляндия требует самоизоляции от путешественников из стран, где показатель превышает 25 случаев на 100 000 населения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Финляндия Эстония Коронавирус
powered by lun.ua