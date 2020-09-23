Финляндия возвращает карантин для туристов, прибывающих из Эстонии

Финляндия со следующей недели возобновит требование о карантине для туристов, прибывающих из Эстонии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR, об этом сообщил премьер Эстонии Юри Ратас после встречи с премьером Финляндии Санной Марин.

Также об этом объявила секретарь МВД Финляндии Кирси Пимиэ. Официально решение должны одобрить 24 сентября.

Начиная с 28 сентября, туристы из Эстонии, прибывающие в Финляндию, должны будут отбыть 14-дневную самоизоляцию, а для туристов-финнов, возвращающихся домой, она рекомендована.

В то же время рабочие поездки между странами, которые очень распространены, продолжатся без ограничений.

Юри Ратас добавил, что прекращение туристического потока из Финляндии повлечет убытки для туристического сектора Эстонии, но государство уже не сможет позволить себе значительные субсидии для бизнеса, как это было весной.

В настоящее время в Финляндии количество новых заражений на 100 000 населения в течение последних 14 дней составляло чуть более 10, тогда как в Эстонии этот показатель достиг 30.

Начиная с 19 сентября, Финляндия требует самоизоляции от путешественников из стран, где показатель превышает 25 случаев на 100 000 населения.