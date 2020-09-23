Боррель розповів, якими будуть 4 кроки ЄС у зв'язку з ситуацією в Білорусі

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель розповів, якими будуть ключові кроки Євросоюзу у відповідь на ситуацію в Білорусі, що склалася після президентських виборів.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в опублікованій ним колонці.

За його словами, про таку позицію домовилися під час останньої зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, якій передувала зустріч з головною суперницею Лукашенка Світланою Тихановською.

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Боррель нагадує, що ЄС не визнає результатів президентських виборів у Білорусі та вважає Лукашенка нелегітимним президентом. "На нашу думку, інклюзивний політичний діалог та нові вибори, які мають бути вільними й чесними - це єдиний вихід із ситуації", - зазначає він.

Перший крок - санкції проти посадовців режиму Лукашенка, причетних до насильства щодо мирних протестувальників і фальсифікації виборів. На практиці вони передбачають замороження їхніх активів у ЄС, заборону на фінансування з країн ЄС та заборону в’їзду до ЄС.

"Ми продовжимо переглядати цей список із 40 імен на постійній основі, враховуючи розвиток подій. На сьогодні вже очевидно, що схвалити ці санкції - це наш обов’язок і питання довіри до нас", - наголошує глава дипломатії ЄС.

Другий крок, пише він - підтримка Євросоюзом ініціативи з налагодження загальнонаціонального діалогу, із залученням ОСБЄ та Координаційної ради опозиції.

Боррель додає, що готовий і сам вирушити до Мінська, якщо це допоможе процесу, але поки що Лукашенко ухиляється від будь-якого діалогу з ЄС.

"Ми продовжуємо наголошувати, що ЄС не має якихось прихованих намірів і лише прагне допомогти білорусам обирати своє майбутнє, без зовнішнього втручання. Це не геополітичне питання, це не про вибір між ЄС та Росією. Долю Білорусі має вирішувати її народ, і лише він", - наголошує високий представник ЄС.

Боррель згадує, що акцентував на цьому у спілкуванні з главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим, пояснюючи позицію Євросоюзу та закликаючи зайняти таку саму.

На його думку, Росія може допомогти тим, що переконає Лукашенка почати діалог із опозицією.

Третій крок - повністю переглянути відносини ЄС із Білоруссю і підготуватися до усіх можливих сценаріїв, при цьому зробити акцент на співпраці із громадянським суспільством, незалежними ЗМІ і студентських обмінах.

Четвертий крок - виділення 53 млн євро підтримки на юридичну, медичну та іншу допомогу для білоруського народу.



Нагадаємо, на засіданні 21 вересня міністри не змогли затвердити рішення щодо санкцій проти представників режиму Лукашенка. Жозеп Боррель сподівається, що це відбудеться на наступному засіданні глав МЗС країн ЄС.



Анонсовані санкції ЄС проти посадовців режиму Лукашенка блокує Кіпр - в обмін Кіпр вимагає заходи ЄС щодо Туреччини у зв’язку з її бурильною діяльністю у Східному Середземномор’ї.