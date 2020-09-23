Військовий фрегат РФ зіткнувся зі шведським вантажним судном біля Ересуннського мосту, що між Швецією і Данією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє шведське Expressen.

Російський фрегат сьогодні близько 10 години ранку зіткнувся зі 145-метровим вантажним судном з данської сторони мосту.

У Збройних силах Данії ймовірною причиною інциденту називають густий туман. За їхніми даними, ніхто не постраждав.

"Біля південної частини мосту зіткнулися цивільне торговельне судно Ice Rose та російський фрегат. На місці присутній наш патрульний корабель, разом зі шведськими кораблями. Збройні сили поки зупинили Ice Rose, щоб переконатися, що воно може продовжити плавання", - повідомило Оборонне командування Данії у своєму Twitter.

Det civile handelsskib ICE ROSE og en russisk fregat er kollideret i den sydlige del af Øresund. @forsvaretdk er til stede med et patruljefartøj sammen med svenske fartøjer. Forsvaret tilbageholder ICE ROSE, til der er sikkerhed for skibets sødygtighed #værdatkæmpefor #dkforsvar — Forsvaret (@forsvaretdk) September 23, 2020

У Морській адміністрації Швеції кажуть, що витіку нафти з Ice Rose не сталося. Відомство відправило на місце інциденту три своїх кораблі та гелікоптер.

#brokamera, klockan 10.28, från en av pylonerna. Dimman på bron har lättat nu, men det är fortsatt dimma på Peberholm. Kör försiktigt och håll avståndet. pic.twitter.com/lZwecBP95q — Øresundsbron (@oresundsbron) September 23, 2020

Адміністрація мосту Ересунн сьогодні вранці публікувала фото густого туману з проханням до водіїв бути особливо обережними.