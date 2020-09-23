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Військовий фрегат РФ зіткнувся зі шведським вантажним судном біля Ересуннського мосту

Середа, 23 вересня 2020, 12:56

Військовий фрегат РФ зіткнувся зі шведським вантажним судном біля Ересуннського мосту, що між Швецією і Данією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє шведське Expressen.

Російський фрегат сьогодні близько 10 години ранку зіткнувся зі 145-метровим вантажним судном з данської сторони мосту. 

У Збройних силах Данії ймовірною причиною інциденту називають густий туман. За їхніми даними, ніхто не постраждав.

"Біля південної частини мосту зіткнулися цивільне торговельне судно Ice Rose та російський фрегат. На місці присутній наш патрульний корабель, разом зі шведськими кораблями. Збройні сили поки зупинили Ice Rose, щоб переконатися, що воно може продовжити плавання", - повідомило Оборонне командування Данії у своєму Twitter.

У Морській адміністрації Швеції кажуть, що витіку нафти з Ice Rose не сталося. Відомство відправило на місце інциденту три своїх кораблі та гелікоптер. 

Адміністрація мосту Ересунн сьогодні вранці публікувала фото густого туману з проханням до водіїв бути особливо обережними. 

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