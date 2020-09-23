Протести після інавгурації Лукашенка розганяли водометами, є затримані і постраждалі

У Білорусі проходять стихійні акції після таємної інавгурації Александра Лукашенка, силовики вдалися до жорстких дій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода і портал TUT.by.

23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Білоруська опозиція після цього закликала до безстрокової акції непокори.

У центр Мінська ближче до вечора почали стягувати міліцейську і військову техніку. Очевидці повідомляли про автозаки, міліцейські автобуси і військові вантажівки в районі площі Незалежності, Палацу спорту, Неміги.

Користувачі соцмереж повідомили, що співробітників ряду торгових об'єктів, підприємств і державних установ сьогодні відпустили з роботи раніше. Студенти розповіли, що їм змінили розклад, скасувавши вечірні заняття.

Центральні станції метро у Мінську також закрили.

Разом з тим стихійні акції відбувалися не лише в центрі, а й в інших районах білоруської столиці. Практично відразу після початку акцій почалися затримання, причому силовики з особливою жорстокістю.

Повідомляється про щонайменше двох поранених, а також десятки затриманих.

Для розгону демонстрантів у Мінську силовики застосували водомети. Втім протести не вщухають.

Акції громадянської непокори відбулися і відбуваються і в інших містах Білорусі, там також повідомляють про затримання.