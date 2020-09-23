Протесты после инаугурации Лукашенко разгоняли водометами, есть задержанные и пострадавшие

В Беларуси проходят стихийные акции после тайной инаугурации Александра Лукашенко, силовики прибегли к жестким действиям.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода и портал TUT.by.

23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. Белорусская оппозиция после этого призвала к бессрочной акции неповиновения.

В центр Минска ближе к вечеру начали стягивать милицейскую и военную технику. Очевидцы сообщали об автозаках, милицейских автобусах и военных грузовиках в районе площади Независимости, Дворца спорта, Немиги.

Пользователи соцсетей сообщили, что сотрудников ряда торговых объектов, предприятий и государственных учреждений сегодня отпустили с работы раньше. Студенты рассказали, что им изменили расписание, отменив вечерние занятия.

Центральные станции метро в Минске также закрыли.

Вместе с тем стихийные акции происходили не только в центре, но и в других районах белорусской столицы. Практически сразу после начала акций начались задержания, причем силовики с особой жестокостью.

Сообщается о по меньшей мере двух раненых, а также десятках задержанных.

Для разгона демонстрантов в Минске силовики применили водометы. Впрочем протесты не утихают.

Акции гражданского неповиновения состоялись и проходят и в других городах Беларуси, там также сообщают о задержании.