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ЄС схвалить санкції за Керченський міст, які блокувалися Кіпром - ЗМІ

Четвер, 24 вересня 2020, 12:54

Європейський союз незабаром схвалить введення санкцій проти осіб і компаній, причетних до будівництва Керченського мосту, рішення про які блокувалося Кіпром.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Санкції ЄС щодо Білорусі все ще заблоковані, але, принаймні, є певний прогрес, оскільки санкції щодо осіб, відповідальних за будівництво Керченського мосту, і тих, хто несе відповідальність за кібератаки на Бундестаг в 2015 році, будуть схвалені в найближчі тижні", - написав Джозвяк.

Слід зазначити, що у 2018 році Євросоюз офіційно запровадив санкції щодо шести російських компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.

Як вже повідомлялося, анонсовані санкції ЄС проти посадовців режиму Лукашенка блокує Кіпр - в обмін Нікосія вимагає заходи щодо Туреччини у зв’язку з її бурильною діяльністю у Східному Середземномор’ї.

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