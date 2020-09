ЄС схвалить санкції за Керченський міст, які блокувалися Кіпром - ЗМІ

Європейський союз незабаром схвалить введення санкцій проти осіб і компаній, причетних до будівництва Керченського мосту, рішення про які блокувалося Кіпром.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Санкції ЄС щодо Білорусі все ще заблоковані, але, принаймні, є певний прогрес, оскільки санкції щодо осіб, відповідальних за будівництво Керченського мосту, і тих, хто несе відповідальність за кібератаки на Бундестаг в 2015 році, будуть схвалені в найближчі тижні", - написав Джозвяк.

EU sanctions on #Belarus are still blocked but at least some progress as the sanctions on those responsible for the building of the #Kerchbridge & those responsible for the cyber attacks on the Bundestag in 2015 will be green lighted in the coming weeks #Russia #Crimea #Ukraine