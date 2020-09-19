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Кіпр продовжує блокувати санкції ЄС проти Білорусі

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Кіпр продовжує блокувати санкції ЄС проти Білорусі

Субота, 19 вересня 2020, 11:00

Кіпр на засіданні Комітету постійних представників країн ЄС (Coreper) у Брюсселі 18 вересня наклав вето на проєкт європейських санкцій проти представників білоруського режиму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Такий крок Нікосії захищає режим Лукашенка від наслідків його недемократичних і репресивних дій", - сказав європейський дипломат, який побажав залишитися неназваним.

У той же час Кіпр пояснює свою протидію санкціям проти Білорусі прагненням домогтися введення штрафних заходів ЄС проти Туреччини, яка веде розвідку газу в спірних водах східного Середземного моря.

Того ж дня стало відомо, що держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон підтримав позицію Кіпру в питанні про санкції проти Анкари. Санкції повинні бути в числі варіантів, які розгляне ЄС, якщо Туреччина продовжить "загрожувати безпеці і суверенітету" Кіпру, заявив Бон після переговорів з главою кіпрського МЗС Нікосом Христодулідісом.

Конфлікт між Туреччиною з одного боку і Грецією і Кіпром з іншого розгорівся влітку, коли Анкара відправила дослідницьке судно Oruc Reis проводити геологорозвідувальні роботи поблизу грецького острова Кастелорізо в супроводі військових суден. В результаті турецькі та грецькі збройні сили були приведені в стан підвищеної боєготовності.

Санкційний список ЄС включає приблизно 40 осіб, відповідальних за фальсифікацію білоруських виборів і насильство проти мирних демонстрантів. Він не може вступити в силу вже близько двох тижнів, так як рішення про це має бути прийнято одноголосно всіма 27 країнами ЄС. 10 вересня Кіпр вже накладав вето проти планованих санкцій.

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Білорусь санкції Кіпр
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