ЕС утвердит санкции за Керченский мост, которые блокировались Кипром - СМИ

Европейский союз вскоре одобрит введение санкций против причастных к строительству Керченского моста, решение о которых блокировалось Кипром.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Санкции ЕС в отношении Беларуси все еще заблокированы, но, по крайней мере, есть некоторый прогресс, поскольку санкции в отношении лиц, ответственных за строительство Керченского моста, и тех, кто несет ответственность за кибератаки на Бундестаг в 2015 году, будут одобрены в ближайшие недели", - написал Джозвяк.

EU sanctions on #Belarus are still blocked but at least some progress as the sanctions on those responsible for the building of the #Kerchbridge & those responsible for the cyber attacks on the Bundestag in 2015 will be green lighted in the coming weeks #Russia #Crimea #Ukraine