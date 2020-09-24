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У Литві зафіксували рекордну кількість заражених коронавірусом за добу

Четвер, 24 вересня 2020, 13:19

За минулу добу у Литві було виявлено рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом - 138, загальна кількість заражень в країні - 4070.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

В даний час в Литві коронавірусом інфіковані 1709 осіб, 2253 людини вже одужали. Коронавірус забрав життя 89 осіб, 19 заражених померли з інших причин.

В ізоляції знаходяться 17 839 осіб. З 1 червня в Литві виявлено 255 привізних випадків. За минулу добу в лабораторіях проведено 6613 тестів, всього проведено 744 174 тесту.

У сусідніх балтійських країнах щоденні цифри значно нижчі: в Латвії за добу підтвердили 22 випадки коронавірусу, в Естонії - 44.

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Коронавірус Литва Епідемія у цифрах
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