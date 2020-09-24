Австрия откроет свои курорты для лыжников, но с ограничениями

Правительство Австрии изложило планы по поводу начала сезона горнолыжного отдыха, заявив, что курорты будут работать, но с учетом коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Зимние виды спорта - серьезный бизнес в Австрии, где туризм прямо или косвенно составляет около 15% экономики.

Австрийские курорты также известны менее спортивными развлечениями. Как только подъемники закрываются, лыжники собираются в шумных барах, которые стали удобной средой для распространения вируса в прошлом сезоне.

"Апре-ски (дословно с французского "после лыж", вечеринки для лыжников. - Ред.), как в прежние времена, больше не будет", - заявила министр туризма Австрии Элизабет Кестингер, добавив, что требование о сидячих местах в заведениях будет распространяться и на открытые площадки.

"Стояние, танцы, пение в тесноте маленьких баров или баров под зонтиками - это потенциальный источник инфекции, и мы дистанцируемся от него", - отметила она.

На закрытых подъемниках от туристов будут требовать защитные маски, пассажиры должны будут находиться на расстоянии 1 метра друг от друга, сказала Кестингер, уподобляя ограничения тем, которые уже действуют в общественном транспорте.

Суточное число случаев коронавируса в Австрии сейчас так же высокое, как и в конце марта, когда первый всплеск болезни удалось преодолеть благодаря карантинным ограничениям.

Возглавляемое консерваторами правительство пока хочет избежать таких радикальных мер ради экономики.

"Катанию на лыжах - да, но без апре-ски", - сказал канцлер Австрии Курц.

Австрийский курорт Ишгль, известный как "Ибица Альп", как считается, стал местом заражения сотен туристов со всей Европы в прошлом сезоне.

В апреле агентство здравоохранения Австрии сообщило, что Ишгль стал источником крупнейшего в стране вспышки заболевания. Здесь заразились более 600 австрийцев и вдвое больше людей из-за рубежа, особенно из Германии и скандинавских стран