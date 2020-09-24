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Країни Балтії розширять санкційний список чиновників режиму Лукашенка

Четвер, 24 вересня 2020, 16:55

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич заявив, що в найближчі дні країни Балтії представлять загальний "чорний список", в якому нев'їзними будуть оголошені близько 100 осіб з Білорусі.

Про це міністр розповів в ефірі Латвійського радіо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

За словами міністра, йдеться про розширення санкцій і, "даний список не буде остаточним". Ринкевич зазначив, що Латвія, Литва і Естонія прийняли рішення самим розширювати санкційний список, не чекаючи, коли аналогічне рішення прийме і погодить Євросоюз.

Раніше країни Балтії вже включили до списку небажаних осіб для в'їзду 30 громадян Білорусі. У список потрапили президент країни, посадові особи білоруської Центральної виборчої комісії, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури, Комітету держбезпеки, Слідчого комітету, Ради з безпеки, держконтролю та виконавчого комітету Мінська.

На думку трьох країн, саме ці люди відповідальні за фальсифікацію результатів виборів президента Білорусі і за жорстоке придушення протестів.

В'їзд до країн Балтії цим людям закритий на невизначений час.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні в понеділок не змогли затвердити рішення щодо санкцій проти представників режиму Лукашенка.

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель сподівається, що санкції вдасться затвердити на наступному засіданні Ради ЄС із закордонних справ.

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Білорусь санкції
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