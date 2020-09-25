У Франції рекорд заражень з початку епідемії: понад 16 тисяч

У Франції за минулу добу зареєстрували понад 16 тисяч заражень, що є найбільшим показником з початку епідемії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це повідомили органи охорони здоров’я.

За добу у Франції зареєстрували 16 096 нових заражень коронавірусом та 52 смерті.

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Цей показник заражень вже більш ніж удвічі перевищує рекорд "першої хвилі". Ще 10 вересня рекордом за увесь час епідемії було близько 10 тисяч випадків.

Однією з причин настільки великого зростання є збільшення кількості тестів. Відсоток позитивних результатів серед загальної кількості складає 6,5%.

З понад 1091 осередків зараження в країні, 207 припадають на будинки для літніх людей.

Напередодні, 24 вересня, влада Франції оголосила про рішення закрити всі ресторани і бари в Марселі, другому за чисельністю населення місті країни.

Громадські місця, такі як театри, музеї і кінотеатри, також повинні будуть закритися, якщо не будуть вжиті суворі антивірусні заходи.

У Парижі та ще 10 містах з наступного тижня ресторанам доведеться зачинятися о 22-00.