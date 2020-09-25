Во Франции рекорд заражений с начала эпидемии: более 16 000

Во Франции за минувшие сутки зарегистрировали более 16 000 заражений, что является наибольшим показателем с начала эпидемии.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом сообщили органы здравоохранения.

За сутки во Франции зарегистрировали 16 096 новых заражений коронавирусом и 52 смерти.

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Этот показатель заражений уже более чем вдвое превышает рекорд "первой волны". Еще 10 сентября рекордом за все время эпидемии было около 10 000 случаев.

Одной из причин столь большого роста является увеличение количества тестов. Процент положительных результатов среди общего количества составляет 6,5%.

Из более 1090 очагов заражения в стране, 207 приходятся на дома престарелых.

Накануне, 24 сентября, власти Франции объявили о решении закрыть все рестораны и бары в Марселе, втором по численности населения городе страны.

Общественные места, такие как театры, музеи и кинотеатры, также должны будут закрыться, если не будут приняты строгие антивирусные меры.

В Париже и еще 10 городах со следующей недели ресторанам придется закрываться в 22:00.