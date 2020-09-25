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У Британії - новий рекорд заражень з початку епідемії

П'ятниця, 25 вересня 2020, 09:18

У Британії 24 вересня зареєстрували понад 6600 нових хворих коронавірусом - найбільший добовий приріст з початку епідемії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

За даними Агентства громадського здоров’я, зараження підтвердили у 6634 осіб, що більше, ніж найвищі показники "першої хвилі". При цьому, захворюваність зростає серед усіх вікових груп. 

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Медичний директор відомства в Англії Івонн Дойлі зауважила, що нова цифра є "чітким попередженням для усіх", при цьому, спостерігається збільшення і кількості госпіталізацій та пацієнтів у реанімації. Вона закликала людей дотримуватися карантинних заходів безпеки і завантажувати розроблений Агентством додаток для відстеження контактів, який днями офіційно запустили в Англії та Уельсі.

Кількість загиблих від вірусу зросла на 40 осіб. 

З початку епідемії, за статистикою Агентства громадського здоров’я, померли 41 902 хворих. 

Водночас дані, які окремо публікує статистичне відомство - де COVID-19 згадується у свідоцтві про смерть - свідчить, що реальна кількість загиблих становить 57 000. 

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу у Британії досягла 416 363.

Нагадаємо, 22 вересня у зв’язку зі зростанням кількості заражень прем’єр Британії Борис Джонсон оголосив про посилення карантинних обмежень у всій країні, які можуть тривати пів року. 

Вони охоплюють режим роботи закладів харчування, обмеження на зустрічі й заходи, жорсткіші вимоги щодо масок, підкріплені штрафами. 

Шотландія, Північна Ірландія та Уельс додатково оголосили свої, жорсткіші карантинні вимоги.

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