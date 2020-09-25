Президент Євроради вийшов з карантину після негативного тесту на коронавірус

Президент Європейської ради Шарль Мішель отримав негативний результат тесту на коронавірус і виходить з самоізоляції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив його прессекретар Баренд Лейтс.

"Президент Євроради сьогодні отримав негативний тест на COVID, після негативного тесту у понеділок. Президент більше не на карантині та продовжить підготовку до спеціального засідання Європейської ради 1-2 жовтня", - повідомив він.

The @eucopresident today tested negative for COVID after a negative test on Monday. ⁰

The President is no longer in quarantine and continues preparing the special European Council of October 1 and 2 #EUCO — Barend Leyts (@BarendLeyts) September 25, 2020

Шарль Мішель, який мав прибути з візитом до Києва 26 вересня, 22 вересня перейшов на самоізоляцію через коронавірус в одного із працівників його служби безпеки.

У зв’язку з цим спецзасідання Європейської Ради, яке спершу планувалося на 24 -25 вересня, перенесли на 1 і 2 жовтня.

Слід зазначити, що на 1 жовтня у Брюсселі запланований щорічний саміт Україна-ЄС.

Наразі у графіку президента Євроради не зазначено, коли може відбутися його візит до Києва, що планувався 26 вересня.