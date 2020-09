Президент Євроради вийшов з карантину після негативного тесту на коронавірус

Президент Європейської ради Шарль Мішель отримав негативний результат тесту на коронавірус і виходить з самоізоляції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив його прессекретар Баренд Лейтс.

"Президент Євроради сьогодні отримав негативний тест на COVID, після негативного тесту у понеділок. Президент більше не на карантині та продовжить підготовку до спеціального засідання Європейської ради 1-2 жовтня", - повідомив він.

The @eucopresident today tested negative for COVID after a negative test on Monday. ⁰

The President is no longer in quarantine and continues preparing the special European Council of October 1 and 2 #EUCO