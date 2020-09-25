Президент Евросовета вышел из карантина после негативного теста на коронавирус
Президент Европейского совета Шарль Мишель получил отрицательный результат теста на коронавирус и выходит из самоизоляции.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил его прессекретар Баренд Лейтс.
"Президент Евросовета сегодня получил отрицательный тест на COVID, после негативного теста в понедельник. Президент больше не на карантине и продолжит подготовку к специальному заседанию Европейского совета 1-2 октября", - сообщил он.
The @eucopresident today tested negative for COVID after a negative test on Monday. ⁰— Barend Leyts (@BarendLeyts) September 25, 2020
The President is no longer in quarantine and continues preparing the special European Council of October 1 and 2 #EUCO
Шарль Мишель, который должен был прибыть с визитом в Киев 26 сентября, 22 сентября перешел на самоизоляцию из-за коронавируса у одного из сотрудников его службы безопасности.
В связи с этим спецзаседание Европейского Совета, которое планировалось на 24 -25 сентября, перенесли на 1 и 2 октября.
Следует отметить, что на 1 октября в Брюсселе запланирован ежегодный саммит Украина-ЕС.
Сейчас в графике президента Евросовета не указано, когда может состояться его визит в Киев, который планировался на 26 сентября.