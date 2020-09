Президент Евросовета вышел из карантина после негативного теста на коронавирус

Президент Европейского совета Шарль Мишель получил отрицательный результат теста на коронавирус и выходит из самоизоляции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил его прессекретар Баренд Лейтс.

"Президент Евросовета сегодня получил отрицательный тест на COVID, после негативного теста в понедельник. Президент больше не на карантине и продолжит подготовку к специальному заседанию Европейского совета 1-2 октября", - сообщил он.

The @eucopresident today tested negative for COVID after a negative test on Monday. ⁰

The President is no longer in quarantine and continues preparing the special European Council of October 1 and 2 #EUCO