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Президент Евросовета вышел из карантина после негативного теста на коронавирус

Пятница, 25 сентября 2020, 14:33

Президент Европейского совета Шарль Мишель получил отрицательный результат теста на коронавирус и выходит из самоизоляции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил его прессекретар Баренд Лейтс.

"Президент Евросовета сегодня получил отрицательный тест на COVID, после негативного теста в понедельник. Президент больше не на карантине и продолжит подготовку к специальному заседанию Европейского совета 1-2 октября", - сообщил он.

Шарль Мишель, который должен был прибыть с визитом в Киев 26 сентября, 22 сентября перешел на самоизоляцию из-за коронавируса у одного из сотрудников его службы безопасности.

В связи с этим спецзаседание Европейского Совета, которое планировалось на 24 -25 сентября, перенесли на 1 и 2 октября.

Следует отметить, что на 1 октября в Брюсселе запланирован ежегодный саммит Украина-ЕС.

Сейчас в графике президента Евросовета не указано, когда может состояться его визит в Киев, который планировался на 26 сентября.

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