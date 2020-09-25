Грета Тунберг повернулася до кліматичних протестів, перерваних коронавірусом

Екоактівістка Грета Тунберг після перерви приєдналася до п'ятничної акції однодумців перед будівлею парламенту Швеції, щоб почати серію соціально дистанційованих глобальних протестів проти клімату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

"Головна надія, як завжди, полягає в тому, щоб спробувати вплинути на рівень обізнаності та громадську думку, щоб люди почали ставати більш обізнаними", - сказала Тунберг журналістам.

School strike week 110.

Today is our global day of climate action, and we strike in over 3100 places!

In Sweden gatherings over 50 people are not allowed due to COVID-19, so we adapt.#climatestrike #fridaysforfuture #schoolstrike4climate #FaceTheClimateEmergency pic.twitter.com/aQqyKgBYIb — Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 25, 2020

У Twitter вона написала, що у Швеції заборонені зібрання понад 50 осіб, тому відтепер вони не будуть масовими, але одночасно проводитимуться в різних місцях.

Спалах коронавірусу завадив руху Friday for Future, який надихнула Тунберг, проводити масові мітинги в останні місяці, що знизило його громадський авторитет.

Тунберг почала свої акції протесту перед будівлею парламенту Швеції в Стокгольмі 20 серпня 2018 року.

Незабаром учні і студенти з усього світу почали наслідувати її приклад, влаштовуючи регулярні великі протести, і її запрошували виступити перед політичними і діловими лідерами на конференціях ООН та щорічному Економічному форумі в Давосі.

Тунберг зустрічалася з колишнім президентом США Бараком Обамою та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, отримала ключі від міста Монреаль і подорожувала Північною Америкою на електромобілі Tesla, що належить Арнольду Шварценеггеру.

Нагадаємо, наприкінці серпня 17-річна Тунберг оголосила, що після річної перерви повертається до школи.