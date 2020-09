Грета Тунберг повернулася до кліматичних протестів, перерваних коронавірусом

Екоактівістка Грета Тунберг після перерви приєдналася до п'ятничної акції однодумців перед будівлею парламенту Швеції, щоб почати серію соціально дистанційованих глобальних протестів проти клімату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

"Головна надія, як завжди, полягає в тому, щоб спробувати вплинути на рівень обізнаності та громадську думку, щоб люди почали ставати більш обізнаними", - сказала Тунберг журналістам.

School strike week 110.

Today is our global day of climate action, and we strike in over 3100 places!

In Sweden gatherings over 50 people are not allowed due to COVID-19, so we adapt.#climatestrike #fridaysforfuture #schoolstrike4climate #FaceTheClimateEmergency pic.twitter.com/aQqyKgBYIb