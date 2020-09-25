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Грета Тунберг повернулася до кліматичних протестів, перерваних коронавірусом

П'ятниця, 25 вересня 2020, 15:28

Екоактівістка Грета Тунберг після перерви приєдналася до п'ятничної акції однодумців перед будівлею парламенту Швеції, щоб почати серію соціально дистанційованих глобальних протестів проти клімату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

"Головна надія, як завжди, полягає в тому, щоб спробувати вплинути на рівень обізнаності та громадську думку, щоб люди почали ставати більш обізнаними", - сказала Тунберг журналістам.

У Twitter вона написала, що у Швеції заборонені зібрання понад 50 осіб, тому відтепер вони не будуть масовими, але одночасно проводитимуться в різних місцях.

Спалах коронавірусу завадив руху Friday for Future, який надихнула Тунберг, проводити масові мітинги в останні місяці, що знизило його громадський авторитет.

Тунберг почала свої акції протесту перед будівлею парламенту Швеції в Стокгольмі 20 серпня 2018 року.

Незабаром учні і студенти з усього світу почали наслідувати її приклад, влаштовуючи регулярні великі протести, і її запрошували виступити перед політичними і діловими лідерами на конференціях ООН та щорічному Економічному форумі в Давосі.

Тунберг зустрічалася з колишнім президентом США Бараком Обамою та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, отримала ключі від міста Монреаль і подорожувала  Північною Америкою на електромобілі Tesla, що належить Арнольду Шварценеггеру.

Нагадаємо, наприкінці серпня 17-річна Тунберг оголосила, що після річної перерви повертається до школи

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