Грета Тунберг вернулась к климатическим протестам, прерванным пандемией

Экоактивистка Грета Тунберг после перерыва присоединилась к пятничной акции единомышленников перед зданием парламента Швеции, чтобы начать серию социально дистанцированных глобальных протестов против климата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

"Главная надежда, как всегда, заключается в том, чтобы попытаться повлиять на уровень осведомленности и общественное мнение, чтобы люди начали становиться более осведомленными", - сказала Тунберг журналистам.

School strike week 110.

Today is our global day of climate action, and we strike in over 3100 places!

In Sweden gatherings over 50 people are not allowed due to COVID-19, so we adapt.#climatestrike #fridaysforfuture #schoolstrike4climate #FaceTheClimateEmergency pic.twitter.com/aQqyKgBYIb