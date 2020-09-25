Грета Тунберг вернулась к климатическим протестам, прерванным пандемией

Экоактивистка Грета Тунберг после перерыва присоединилась к пятничной акции единомышленников перед зданием парламента Швеции, чтобы начать серию социально дистанцированных глобальных протестов против климата.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

"Главная надежда, как всегда, заключается в том, чтобы попытаться повлиять на уровень осведомленности и общественное мнение, чтобы люди начали становиться более осведомленными", - сказала Тунберг журналистам.

School strike week 110.

Today is our global day of climate action, and we strike in over 3100 places!

In Sweden gatherings over 50 people are not allowed due to COVID-19, so we adapt.#climatestrike #fridaysforfuture #schoolstrike4climate #FaceTheClimateEmergency pic.twitter.com/aQqyKgBYIb — Greta Thunberg (@GretaThunberg) September 25, 2020

В Twitter она написала, что в Швеции запрещены собрания более 50 человек, поэтому отныне они не будут массовыми, но одновременно будут проводиться в разных местах.

Вспышка коронавируса помешала движению Friday for Future, вдохновленному Тунберг, проводить массовые митинги в последние месяцы, что снизило его общественный авторитет.

Грета Тунберг начала свои акции протеста перед зданием парламента Швеции в Стокгольме 20 августа 2018 года.

Вскоре ученики и студенты со всего мира начали следовать ее примеру, устраивая регулярные крупные протесты; ее приглашали выступить перед политическими и деловыми лидерами на конференциях ООН и ежегодном экономическом форуме в Давосе.

Тунберг встречалась с бывшим президентом США Бараком Обамой и канцлером Германии Ангелой Меркель, получила ключи от города Монреаль и путешествовала по Северной Америке на электромобиле Tesla, принадлежащем Арнольду Шварценеггеру.

Напомним, в конце августа 17-летняя Грета Тунберг объявила, что после летних каникул возвращается в школу.