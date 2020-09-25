Основний підозрюваний у нападі біля колишньої редакції Charlie Hebdo визнав провину – ЗМІ

Основний підозрюваний у ножовому нападі на людей у колишньої редакції журналу Charlie Hebdo в Парижі визнав провину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал BFMTV.

"Заарештований чоловік, представлений владою як" головний злочинець", визнав факти нападу, за нашою інформацією" - йдеться у повідомленні телеканалу.

Молодик також сказав, що йому 18 років і що він пакистанського походження - ці заяви на даний момент не мають підтвердження, тому що у нього з собою немає документів.

Про напад в 11 окрузі французької столиці стало відомо вдень у п'ятницю. Саме там розташовувалася будівля редакції Charlie Hebdo, яка після теракту восени 2015 року переїхала з цього місця.

В ході нападу з використанням холодної зброї поранення отримали кілька людей. Згодом стало відомо про затримання обох ймовірних нападників недалеко від місця події.

Прокуратура розпочала розслідування через спробу вбивства з терористичною метою і участь у злочинному терористичному об'єднанні.