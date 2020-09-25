Напад у Парижі: затримано другого підозрюваного, прокуратура каже про тероризм

У Парижі затримали другого підозрюваного у зв’язку з нападом біля колишньої редакції сатиричного видання Charlie Hebdo.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Повідомляється, що о 13.30 другий підозрюваний був затриманий біля станції метро Richard Lenoir бригадою залізничної мережі.

Згідно з попередніми даними, затриманий має індо-пакистанське походження.

Обидва підозрюваних були взяті під варту.

Разом з тим прокуратура розпочала розслідування через спробу вбивства з терористичною метою і участь у злочинному терористичному об'єднанні.

Нагадаємо, напад стався вранці в 11 окрузі Парижу, поблизу бульвару Рішара Ленуара, де раніше знаходилася редакція Charlie Hebdo.

За останньою інформацією, нападник поранив чотирьох людей, з них двоє - у важкому стані.

П'ять шкіл у кварталі поруч з місцем нападу закрили на вхід та вихід, батьків молодших учнів просять не йти забирати їх зі школи, доки ситуація не заспокоїться.