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Основной подозреваемый в нападении у бывшей редакции Charlie Hebdo признал вину - СМИ

Пятница, 25 сентября 2020, 18:43

Основной подозреваемый в ножевом нападении на людей в бывшей редакции журнала Charlie Hebdo в Париже признал вину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал BFMTV.

"Арестован мужчина, представленный властями как "главный преступник", признал факты нападения, по нашей информации", - говорится в сообщении телеканала.

Молодой человек также сказал, что ему 18 лет и что он пакистанского происхождения - эти заявления на данный момент не имеют подтверждения, потому что у него с собой нет документов.

О нападении в 11 округе французской столицы стало известно днем в пятницу. Именно там располагалось здание редакции Charlie Hebdo, которая после теракта осенью 2015 года переехала с этого места.

В ходе нападения с использованием холодного оружия ранения получили несколько человек. Впоследствии стало известно о задержании обоих предполагаемых нападавших недалеко от места происшествия.

Прокуратура начала расследование из-за попытки убийства с террористической целью и участие в преступном террористическом объединении.

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