ЄС не повинен тиснути на Кіпр з метою схвалення білоруських санкцій – Орбан

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що ЄС не повинен примушувати Кіпр до прийняття окремих санкцій щодо Білорусі.

Про це він сказав в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Кілька тижнів тому блок пообіцяв ввести санкції щодо Мінська за фальсифікацію виборів і порушення прав людини. Але будь-яке таке рішення вимагає одностайності всіх 27 держав-членів ЄС, і Нікосія заблокувала цей крок через окрему суперечку з Туреччиною.

"Не принижуйте Кіпр, - сказав Орбан. - Їм не подобається ця ідея. Я з цим не згоден, але така їхня позиція. Санкції можна було б обговорювати знову і знову, і якщо буде досягнуто одностайність ... ми можемо це зробити. Але зараз згоди немає".

Орбан, який часто конфліктує з ЄС з приводу своєї жорсткої міграційної політики і того, що блок засуджує як його кроки з підриву демократичних стримувань і противаг, захищає право єдиної держави-члена перешкоджати прийняттю рішень всім блоком.

Цей принцип вже допомагав Орбану в минулому.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн цього місяця наполягала на тому, щоб відійти від одностайності, через яку блок все більше не може знайти спільних позицій з зовнішньополітичних питань.