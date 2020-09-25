ЕС не должен давить на Кипр с целью одобрения белорусских санкций – Орбан

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС не должен принуждать Кипр к принятию отдельных санкций в отношении Беларуси.

Об этом он сказал в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

Несколько недель назад блок пообещал ввести санкции в отношении Минска за фальсификацию выборов и нарушение прав человека. Но любое такое решение требует единодушия всех 27 государств-членов ЕС, и Никосия заблокировала этот шаг из-за отдельного спора с Турцией.

"Не унижайте Кипр, - сказал Орбан. - Им не нравится эта идея. Я с этим не согласен, но такова их позиция. Санкции можно было бы обсуждать снова и снова, и если будет достигнуто единодушие ... мы можем это сделать. Но сейчас согласия нет".

Орбан, который часто конфликтует с ЕС по поводу своей жесткой миграционной политики и того, что блок осуждает как его шаги по подрыву демократических сдержек и противовесов, защищает право единого государства-члена препятствовать принятию решений всем блоком.

Этот принцип уже помогал Орбану в прошлом.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в этом месяце настаивала на том, чтобы отойти от единодушия, из-за которого блок все больше не может найти общих позиций по внешнеполитическим вопросам.