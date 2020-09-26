У Мінську почався жіночий марш, вже є десятки затриманих

У центрі Мінська зібралися учасниці жіночого маршу, від початку акції силовики розганяють та затримують людей.

Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода" і TUT.BY, пише "Європейська правда".

Cьогоднішню акцію зібрали як "репетицію народної інавгурації" Світлани Тихановської.

Основна колона йде проспектом Незалежності, туди сходяться люди з прилеглих районів.

У різних місцях силовики без розпізнавальних знаків та невідомі у цивільному хапають учасників акції та випадкових перехожих.

Найбільше затримань сталося біля Комаровського ринку, де жінки збиралися перед акцією.

Більшій частині людей вдалося сформувати колону та дійти до проспекту Незалежності. Вже там у районі площі Якуба Коласа знову почались затримання, саму станцію метро закрили.

Затримали, а потім відпустили журналістку "Єврорадіо" Юлію Мотузову та журналістку Белсату Марію Гриц.

На час цієї публікації жінки рухаються по проспекту Незалежності у бік площі Перемоги, їх близько 200.

Cеред ЗМІ, які прийшли висвітлювати акцію, також співробітники Russia Today, їм гукають "Чемодан-вокзал-Росія".

Вигукують також "Віддайте нашу Машу" (Марію Колесникову, соратницю Тихановської).

Нагадаємо, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Після цього білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори Лукашенку.

Увечері в Білорусі почалися масові акції протесту. Правоохоронці жорстко розганяли людей, у Мінську застосували водомети і перцевий газ.

Низка країн світу заявили, що не визнають Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

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