В Минске начался женский марш, уже есть десятки задержанных

В центре Минска собрались участницы женского марша, с начала акции силовики разгоняют и задерживают людей.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода" и TUT.BY, пишет "Европейская правда".

Cегодняшнююю акцию собрали как "репетицию народной инаугурации" Светланы Тихановской.

Основная колонна идет по проспекту Независимости, туда стекаются люди из других частей города.

В разных районах силовики без опознавательных знаков и неизвестные в штатском хватают участников акции и случайных прохожих.

Больше всего задержаний произошло у Комаровского рынка, где женщины собирались перед акцией.

Части людей удалось сформировать колонну и дойти до проспекта Независимости. Уже там в районе площади Якуба Коласа снова начались задержания, саму станцию ​​метро закрыли.

Задержали, а потом отпустили журналистку "Еврорадио" Юлию Мотузову и журналистку Белсата Марию Грыц.

На время этой публикации женщины двигаются по проспекту Независимости в сторону площади Победы, их около 200.

Cреди СМИ, которые пришли освещать акцию, также сотрудники Russia Today, им кричат ​​"Чемодан-вокзал-Россия".

Выкрикивают также "Отдайте нашу Машу" (Марию Колесникову, арестованную соратницу Тихановской).

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. После этого белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции неповиновения. Вечером в Беларуси начались массовые акции протеста. Правоохранители жестко разгоняли людей, в Минске применили водометы и перечный газ.

Ряд стран мира заявили, что не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

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