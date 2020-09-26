На жіночому марші у Мінську вже близько 100 затриманих

На жіночому марші у Мінську затримали вже близько 100 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

На цей час правозахисний центр "Вясна" встановив імена 60 затриманих, список доповнюється. У мережі набуло популярності відео, як силовики затримують одну з учасниць, яка роздає їм білі й червоні квіти.

Серед затриманих - щонайменш троє журналістів: Катерина Карпіцька з видання "Наша Ніва", журналістка TUT.BY Александра Ельбаум та Марія Войтович з "Єврорадіо".

Також силовики затримали кавер-гурт, який почав грати "Перемен" Віктора Цоя, коли учасники акції проходили повз них.

На цей час акція закінчилася - люди розходяться з площі Перемоги, роз’їжджаються і силовики.

Як вже повідомлялося, перші затримання почалися ще вдень, коли люди тільки збиралися на акцію. Попри це, більшості вдалося сформувати колону, яка рушила проспектом Незалежності у бік площі Перемоги.

Нагадаємо, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Після цього білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори Лукашенку.

Низка країн світу заявили, що не визнають Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

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