На женском марше в Минске уже около 100 задержанных

На женском марше в Минске задержали уже около 100 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу "Радио Свобода".

В настоящее время правозащитный центр "Вясна" установил имена 60 задержанных, список дополняется. В сети приобрело популярность видео, как силовики задерживают одну из участниц, которая раздает им белые и красные цветы.

Среди задержанных - как минимум трое журналистов: Екатерина Карпицкая из издания "Наша Нива", журналистка TUT.BY Александра Эльбаум и Мария Войтович из "Еврорадио".

Также силовики задержали кавер-группу, которая начала играть "Перемен" Виктора Цоя, когда участники акции проходили мимо.

В настоящее время акция закончилась - люди расходятся с площади Победы, разъезжаются и силовики.

Как уже сообщалось, первые задержания начались еще днем, когда люди только собирались на акцию. Несмотря на это, большинству удалось сформировать колонну, которая двинулась по проспекту Независимости в сторону площади Победы.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. После этого белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции неповиновения.

Ряд стран мира заявили, что не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

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