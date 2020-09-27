Макрон: зрозуміло, що Лукашенко повинен піти

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко повинен піти з посади після нечесних виборів і розгону мирних демонстрацій.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю Journal du dimanche.

"Те, що відбувається в Білорусі, - це криза влади, авторитарної влади, яка не може прийняти логіку демократії і яка тримається силою. Зрозуміло, що Лукашенко повинен піти", - сказав Макрон.

Французький президент також зазначив, що "вражений мужністю демонстрантів" в Білорусі. "Вони знають, на який ризик вони йдуть, влаштовуючи протести кожні вихідні, і тим не менше вони продовжують рух, спрямований на пожвавлення демократії в цій країні", - сказав він.

Макрон в понеділок здійснить свій перший візит до Литви і Латвії, дві країни Балтії, які сподіваються на його підтримку перед обличчям політичної кризи в Білорусі і тиску Росії. І ЄС, і країни Балтії не визнали обрання Лукашенка, а Литва надала притулок лідерові білоруської опозиції Світлані Тихановській.

В Офісі французького президента "не виключили", що Макрон може зустрітися з Тихановською у Вільнюсі.

Нагадаємо, 23 вересня Александр Лукашенко таємно провів церемонію інавгурації. Після цього білоруська опозиція закликала до безстрокової акції непокори Лукашенку.

Низка країн світу заявили, що не визнають Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

Читайте також Без права на легітимність: що змінює заява МЗС про інавгурацію Лукашенка