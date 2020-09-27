Макрон: очевидно, что Лукашенко должен уйти

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко должен уйти с должности после нечестных выборов и разгона мирных демонстраций.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Journal du dimanche.

"То, что происходит в Беларуси, - это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и которая держится силой. Понятно, что Лукашенко должен уйти", - сказал Макрон.

Французский президент также отметил, что "впечатлен мужеством демонстрантов" в Беларуси. "Они знают, на какой риск они идут, устраивая шествия каждые выходные, и тем не менее они продолжают движение, направленное на оживление демократии в этой стране", - сказал он

Макрон в понедельник совершит свой первый визит в Литву и Латвию, две страны Балтии, которые надеются на его поддержку перед лицом политического кризиса в Беларуси и давления России. И ЕС, и страны Балтии не признали избрание Лукашенко, а Литва предоставила убежище лидеру белорусской оппозиции Светлане Тихановской.

В Офисе президент "не исключили", что Макрон может встретиться с Тихановской в Вильнюсе.

Напомним, 23 сентября Александр Лукашенко тайно провел церемонию инаугурации. После этого белорусская оппозиция призвала к бессрочной акции неповиновения.

Ряд стран мира заявили, что не признают Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

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