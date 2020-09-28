Лукашенко відповів Макрону на заклик піти з посади і полякав проблемами через даму

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко відповів президенту Франції Еммануелю Макрону на пропозицію добровільно піти з посади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БелТА.

"Як президент країни, виходячи з принципів самого пана Макрона (закладених у його заяві-заклику піти у відставку) хочу сказати, що сам президент Франції, слідуючи власній логіці, мав би піти у відставку ще два роки тому - коли на вулиці Парижа тільки почали виходити "жовті жилети". Роки йдуть, "жилети" досі на вулицях, пан Макрон напрочуд теж досі на посаді, а Франція стала країною, де масові протести стали звичним явищем" - заявив Лукашенко.

Крім того, він пригадав Макрону періодичні проблеми з рухом Black lives matter і мусульманські протести в Марселі і Ліоні.

" Мінськ жестом доброї волі готовий запропонувати себе в якості універсального і переговорного майданчика, який довів свою ефективність - для мирної передачі влади будь-якій з вищеназваних груп" - зазначив Лукашенко.

При цьому він назвав президента Франції незрілим політиком і зазначив, що Макрон занадто багато уваги приділяє колишній кандидатці у президенти Білорусі Світлані Тихановській.

"Як людина хочу відзначити, що як здається нам тут, в Білорусі, Еммануель Макрон занадто багато уваги приділяє одному з екскандидатів у президенти Білорусі. З урахуванням того, що цей екскандидат - дама, французький лідер ризикує до внутрішніх проблем Франції отримати ще й особисті - у себе вдома" – заявив Лукашенко.

Нагадаємо, Еммануель Макрон заявив, що Александр Лукашенко повинен піти з посади після нечесних виборів і розгону мирних демонстрацій.